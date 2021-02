Claus Becker, Mauchenheim: Rittersheim ist etwa um 900 als fränkische Siedlung entstanden und hatte um 1190 den Ortsnamen Rüdersheim und um 1317 Rudersheim (nach Häberle). Obwohl Rittersheim eine kleine Gemeinde ist, habe ich aufgespürt, dass es doch einige Besonderheiten „Pfälzer Volkshumor“ gibt. Die männlichen Bewohner von Rittersheim waren die ersten Pilzköpfe in der pfälzischen Kulturgeschichte der Haartracht, denn sie hatten früher die Gepflogenheit, ihre Haare bis zum Genick wachsen zu lassen und hier schnurgerade abzuschneiden. Das brachte ihnen den Necknamen Perücke ein. (...)

Volker Langguth-Wasem, Sankt Alban: Dies ist Rittersheim im östlichen Donnersbergkreis. An diesem kleinen Dorf fahre ich immer auf der Landstraße vorbei von Kirchheimbolanden nach Flomborn beziehungsweise Gundersheim auf die Autobahn Richtung Süden. Ein schönes Dorf mitten im Grünen im Tal.

Erhard Besler, Gauersheim: Für mich war es diesmal einfach, Rittersheim ist mein Nachbardorf. Einen ähnlichen Blick auf Rittersheim, natürlich nicht ganz so hoch, hat man, wenn man durch das Gauersheimer „Wäldche“ spaziert. Weil ich den schon viele Male genossen habe, habe ich das Dorf auf Anhieb erkannt. Zumal es selten vorkommt, dass das ganze Dorf bei den Rätselfragen zu sehen ist.

Horst Bernhard, Rittersheim: Ja, am Montagmorgen, ein Blick und ich habe meinen Heimatort erkannt. Wenn man sein ganzes Leben hier verbracht hat, dann ist es nicht schwer. Erfreulich ist es, von oben zu sehen, wie sehr der Ort von Grün umgeben ist. Das Foto hat mir sehr gefallen.

Werner Siebold, Mauchenheim: Weder Reben noch Wald in greifbarer Nähe, dafür üppige Getreidefelder so weit das Auge reicht und am Horizont ist die Silhouette des Forstgebietes „Vorholz“ auszumachen. Rittersheim mit überschaubarer Neubebauung und grüner Lunge liegt direkt an der viel befahrenen L 386 nahe Kirchheimbolanden, ist aber gleichzeitig vom Durchgangsverkehr dieser Verbindungsachse von und zu den Autobahnen 63 und 61 verschont.