Zum ersten Mal seit drei Jahren wird der traditionsreiche Kirchheimbolander Christkindlmarkt wieder am angestammten Standort, umrahmt von der altertümlichen Stadtmauer, abgehalten. Auch eine Absage und eine Zweitauflage im Schlossgarten waren Optionen.

Am zweiten Adventswochenende, 2. bis 4. Dezember, sorgen die Standbetreiber für ein kunsthandwerkliches und kulinarisches Angebot in der barocken Altstadt. „Drei, vier Stände weniger als früher“ werden es sein, schätzt Stadtbürgermeister Marc Muchow. Das hänge mit dem Personalmangel in vielen Bereichen zusammen, aber auch damit, dass sich manch Betreiber während der Pandemie umorientiert habe. Die meisten seien aber wieder dabei, daher hätten sich die Verantwortlichen „nach reiflicher Überlegung dafür entschieden“, dass der Markt wieder in die Altstadt zieht.

Wieder Markt mit Schaufensterbummel

„Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht“, sagt Muchow mit Blick auf die Unsicherheiten, die noch immer von der Corona-Situation ausgehen. Wenngleich ein Restrisiko immer bleibe, so ist der Stadtbürgermeister doch optimistisch, dass in den verbleibenden Wochen vor der Veranstaltung keine einschränkenden Vorgaben von übergeordneter Stelle mehr nötig werden. 2020 war der Christkindlmarkt pandemiebedingt abgesagt worden. Der Schlossgarten – der im Jahr 2021 als Ausweichstandort bessere Möglichkeiten bot, um Abstandsregeln einzuhalten und Zutrittskontrollen vorzunehmen – habe sich als etwas zu weitläufig herausgestellt, „so dass manche Anbieter zu weit ab vom Schuss waren“.

Auch mit Blick auf die Gewerbetreibenden in der Fußgängerzone sei die Rückkehr zum alten Standort der logische Schritt. Jene hatten im Vorfeld der vergangenen Auflage Bedenken geäußert, weil Gäste den Besuch des Christkindlmarkts nicht mehr automatisch mit einem Schaufensterbummel verbinden konnten.

Musik und Unterhaltung

Ein weihnachtliches Rahmenprogramm soll es 2022 an allen drei Markttagen wieder geben: Am Freitag, 2. Dezember, stehen nach der festlichen Eröffnung um 17 Uhr Beiträge des protestantischen Posaunenchores unter Leitung von Bezirkskantor Martin Reitzig an, eine Aufführung der Kinder aus dem Kindergarten „Villa Kunterbunt“ sowie musikalische Unterhaltung mit der Band „Swingin’ Project“. Um 21 Uhr endet der erste Markttag.

Am Tag darauf (geöffnet von 14 bis 21 Uhr) ist ab 15 Uhr wieder Eiskönigin Elsa aus dem Disney-Film mit ihrer Schwester Anna unterwegs, um 17 Uhr tanzen die Kinder der Ballettschule Flex & Point auf der Bühne, und um 17.30 Uhr begrüßt der Nikolaus die kleinen Gäste. Im Anschluss sorgt Kalli Koppold für weihnachtliche Klänge. Am Sonntag öffnet der Markt um 13 Uhr. Nach der Prämierung der schönsten Stände spielt erneut der protestantische Posaunenchor, bevor um 20 Uhr ein bengalisches Feuerwerk am Roten Turm den Schlusspunkt unter den Christkindlmarkt setzt.

Auch der Weihnachtszauber auf dem Römerplatz soll zurückkehren. Wie Pro-Kibo-Vorsitzende Cornelia Löser bestätigt, steckt der Verkehrsverein mitten in den Planungen. Von 9. bis 23. Dezember will er Schlittschuhbahn und Buden auf den Platz zu bringen. Fest stehe bereits die Lichtshow zum Auftakt und zum Abschluss, und auch ein Feuerwerk soll es geben: am 16. Dezember. Für jenen Freitag ist laut Löser wieder eine Einkaufsnacht geplant.