Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vielen ist es kaum bekannt, aber in früheren Zeiten war Alsenz eine Leichtathletikhochburg. So holte der Verein vor genau 50 Jahren am 15. August 1970 die deutsche Meisterschaft im Rasenkraftsport in Gießen – lange nicht der einzige Erfolg.

Das Alsenz vor fünf Jahrzehnten einmal eine Leichtathletik-Hochburg war, wissen nur noch einige ältere Alsenzer und die Aktiven selbst. Mehrere Pfalzmeistertitel wurden nach Alsenz geholt,