Ab November lauert das Blitzgerät der Verbandsgemeinde Eisenberg auf Autofahrer in den Orten der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Der Blitzer, der auch bereits in und um Winnweiler zum Einsatz kommt, darf ab dann ebenfalls in den 16 Gemeinden der VG Kibo dafür sorgen, dass Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat mitgeteilt, dass die Zuständigkeit für die innerörtliche Verkehrsüberwachung ab November auf die VG Eisenberg übertragen wird. Die Eisenberger hatten sich die Anlage angeschafft mit dem Wunsch, häufiger kontrollieren zu können, als die Polizei dazu in der Lage ist.

Wie schon in der VG Winnweiler werden auch Temposünder in Kibo Post von der Eisenberger Verwaltung erhalten. Denn das dortige Ordnungsamt übernimmt die komplette Bußgeld-Abwicklung. An welchen Stellen das Blitzgerät zum Einsatz kommen wird, das kann die VG Kibo selbst festlegen. Bei der Suche nach Kontrollpunkten sollen sich auch die einzelnen Ortsgemeinden einbringen können, wie Bürgermeisterin Sabine Wienpahl Anfang September bei der Unterzeichnung der Vereinbarung mit Eisenberg unterstrichen hatte.