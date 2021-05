Mit Auftragsvergaben musste sich der Rat der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land in seiner jüngsten Sitzung beschäftigen. Dass alle Entscheidungen zu solchen Vergaben – auch für kleine Summen – derzeit im größten Gremium der zum Jahresbeginn neu gebildeten Verbandsgemeinde getroffen werden müssen, hängt originär damit zusammen, dass erst im September ein erster gemeinsamer Haushalt für die noch neue VG, die aus den beiden Vorgänger-Gebietskörperschaften, den Verbandsgemeinden Rockenhausen und Alsenz-Obermoschel entstanden ist, verabschiedet werden soll.

Bürgermeister Michael Cullmann (SPD) gab am Ende der Sitzung bekannt, dass die Verwaltung derzeit mit den abschließenden Abstimmungen für das Zahlenwerk beschäftigt sei und er in der Septembersitzung dem VG den Haushalt für das laufende Jahr vorlegen werde. Cullmann musste sich im Lauf der Sitzung der Kritik von Erika Steinert (Grüne) stellen. Sie hatte die Geschäftsordnung der VG zitiert und auf dort verankerte Paragrafen verwiesen, die aussagen, dass die Verbandsgemeinde eigentlich ohne gültigen Haushaltsplan keinerlei Ausgaben tätigen dürfen.

Dass dies unrealistisch und gegen jede Vernunft sei, machte Helmut Gass (FDP) deutlich. „Wir wissen, dass wir derzeit eine besondere Situation haben, allerdings müssen wir doch mit unseren Projekten vorankommen, gerade im Bereich der Schulen und Kindergärten, wo Handlungsbedarf besteht“, sagte Gass zum Einwand von Steinert. Für die übrigen Ratsmitglieder war dies keinerlei Aufreger, sie stimmten für alle Baumaßnahmen, die Michael Groß vom Bauamt der VG detailliert und mit aussagekräftigen Bildern in seiner Präsentation vorstellte, Steinert beharrte auf ihrem Standpunkt und stimmte entsprechend gegen die meisten Auftragsvergaben.

Überdachung und Treppe werden saniert

Fortschritte machen soll die Sanierung der Grundschule in Münsterappel, für die Mittel aus dem Förderprogramm KI 3.0 fließen. Bereits erledigt sind dort die Erneuerung der Heizanlage und der Fenster. In den anstehen Auftragsvergaben ging es in erster Linie um den Zugangsbereich der Schule. Für 36.534 Euro soll die Treppenanlage erneuert werden. Problem dort, so Groß, seien vor allem die ausgetreten Stufen. Erneuert werden müssen 64 Blockstufen und rund 80 Quadratmeter Podeste. Außerdem soll auch die Entwässerung verbessert werden. 2429 Euro wird außerdem die Erneuerung der Geländer am Zugang zur Schule kosten.

Nicht erneuert werden müssen die Stahlstützen, die das Dach über dem Eingangsbereich tragen. Das habe eine statische Bewertung gegeben. Allerdings sollen die Säulen vor allem auch im Bodenbereich einen Rostschutz erhalten. „Diese haben wir ausgeschrieben, allerdings haben nur Betriebe auf unsere Anfrage geantwortet, die nach Stundensätzen arbeiten wollen“, so Groß, der erwartet, dass der Rostschutz mindestens 1000, höchstens aber 3000 Euro erfordern werde.

Ähnlich abgerechnet werden soll der Einbau eines Lauffangs im Dachbereich, was nach der ersten Kostenschätzung etwa 2000 bis 3000 Euro kosten soll. „Wir liegen mit allen noch ausstehenden Arbeiten bei einem Kostenvolumen von 44.000 Euro, eingeplant sind 49.300“, so Groß.

Das gesamte Sanierungsvolumen der Grundschule Münsterappel umfasst 145.500 Euro, von denen bislang rund 70.000 Euro ausgegeben wurden.