Der Gegner der TSG Zellertal am Wochenende hieß SV Windhagen, das Thema des Spieltags war jedoch die TSG Kaiserslautern II. Denn bereits zum zweiten Mal in jüngerer Vergangenheit zieht der pfälzische Tischtennis-Vorzeigeverein sein zweites Damenteam aus der Oberliga zurück. Das kommt dem Punktekonto der Zellertalerinnen sehr entgegen, weil sie das Hinspiel in Kaiserslautern mit 2:8 verloren.

Da zudem am Samstag der VfL Duttweiler dem TTV Edenkoben überraschend deutlich mit 0:10 unterlag, war die Partie am Sonntag gegen Windhagen plötzlich die des Klassenprimus gegen den direkten