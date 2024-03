Gerhard Theis für 60 Jahre und Werner Dietz für 50 Jahre Treue zu den Christdemokraten sind in der Mitgliederversammlung der CDU Nordpfalz ausgezeichnet worden. Die Ehrungen der beiden in Rockenhausen lebenden Jubilare hat der erste Vorsitzende des Gemeindeverbands, Christian Rupp, vorgenommen.

Theis gehört der CDU seit 1962 an. Er sei beruflich „auf der ganzen Welt unterwegs“ gewesen, habe jedoch „nie seine Heimat aus den Augen verloren“, so Rupp. Werner Dietz ist seit 50 Jahren Mitglied in verschiedenen politischen Gremien, seit 2019 fungiert er zudem als Erster Beigeordneter der Stadt Rockenhausen. „Wir haben ihm sehr viel zu verdanken, Er ist das Gesicht der CDU Rockenhausen“, sagte Rupp.

Geehrt wurden ferner Heiner Gabelmann (Mannweiler-Cölln) für 35 Jahre, Regina Borckholder (Gerbach) für 30 Jahre sowie Rainer Bohlander (Dörnbach) und Eugenie Dengel (Alsenz) für jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft. Insgesamt erreichten die 25 Mitglieder des Verbands 700 Jahre Zugehörigkeit zur CDU.