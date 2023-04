Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An ihren Küchentischen fingen zwei Syrer an, ehrenamtlich Gesichtsmasken zum Mund- und Nasenschutz zu nähen. Sie fanden auf Wochenmärkten im Donnersbergkreis mehr als 1500 dankbare Abnehmer. Besonders froh waren sie über eine Wende, die alles zu einem Corona-Sommermärchen werden ließ.

Vor vier Wochen kündigte Jamill Sabbagh von der Donnersberger Initiative für Menschen in Not an, freitags auf dem Wochenmarkt in Kirchheimbolanden Schutzmasken gegen eine Spende