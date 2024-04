Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was muss in den nächsten Jahren in Angriff genommen werden, um aus Eisenberg eine attraktivere und lebenswertere Stadt zu machen? Diese Frage sollte in einem Stadtentwicklungskonzept beantwortet werden, das der Stadtrat vor gut zwei Jahren bei der Stadtberatung Sven Fries in Auftrag gab. Im Evangelischen Gemeindehaus wurden nun die Ergebnisse präsentiert.

„Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt“, sang der Kinderchor der Pestalozzi-Grundschule zu Beginn der Präsentation, bei der Claire Noyer, eine Mitarbeiterin