Im Frühjahr 2023 soll der neue Spielplatz in Schweisweiler eingeweiht werden. „Der Platz ist so weit fertiggestellt“, sagt Ortsbürgermeister Lothar Wichlidal. Die neue Anlage neben der Gemeindehalle wird auch schon genutzt. Gerne hätten die Verantwortlichen den Platz schon in diesem Jahr offiziell eingeweiht, aber es gibt noch ein Problem.

Das Problem war, dass durch den trockenen Sommer im Spätjahr noch kein Gras auf der Fläche gewachsen sei und deswegen auch die Einweihung verschoben wurde. Inzwischen sei der Platz aber grün. Wann genau nun die offizielle Einweihung stattfinden wird, kann Lothar Wichlidal noch nicht sagen, das hänge von den Wetterbedingungen im Frühjahr ab.

Für die Gemeinde ist das Thema Spielplatz indes noch nicht beendet. Die Kostenfrage steht noch aus. Rund 60.000 Euro hat das Land für den Neubau zur Verfügung gestellt, der Eigenanteil sollte aus dem Verkauf eines Bauplatzes finanziert werden. Doch auch wenn der Bau des Spielplatzes inzwischen abgeschlossen ist, weiß die Gemeinde noch nicht, wie hoch sich die Kosten für den Spielplatz belaufen.

„Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor“, berichtet Lothar Wichlidal. Daher könne man noch nicht sagen, ob der Gemeinde Geld übrig bleibt, das man in kleinere Maßnahmen am Spielplatz stecken könnte. Was das für Maßnahmen sein könnten, soll im Gemeinderat noch diskutiert werden. Daher wünscht sich der Bürgermeister schon bald mehr Klarheit: „Wir hoffen, dass die Rechnung bis zur nächsten Sitzung vorliegt“, betont Wichlidal.