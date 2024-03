Zur Partie der Zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfL Osnabrück am kommenden Sonntag, 10. März (Spielbeginn 13.30 Uhr), können Besucher nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Alsenztal anreisen. Das hat der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV) am Freitagnachmittag mitgeteilt. Wegen einer umfassenden Sanierung des Gleiskörpers verkehren seit Montag, 4. März, bis voraussichtlich Sonntag, 7. April, zwischen Kaiserslautern und Alsenz keine Züge. Zwar ist für diesen Zeitraum ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Da allerdings zur Begegnung im Fritz-Walter Stadion mehr als 40.000 Zuschauer erwartet werden, sei es „nicht möglich, ausreichend Buskapazitäten zur Verfügung zu stellen“, so der ZÖPNV. Ob grundsätzlich am Sonntag auf dieser Strecke keine Busse als Ersatz für den ausgefallenen Bahnverkehr fahren, konnte am Freitag nicht mehr in Erfahrung gebracht werden.