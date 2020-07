Die Stadt Kirchheimbolanden, die „Kleine Residenz“, beeindruckt mit dem Charme und Flair einer historischen Altstadt und einer vielfältigen Geschäftswelt. Hier bereitet eine Shoppingtour in vielerlei Hinsicht Freude.

Der Stadtkern mit seinen mittelalterlichen und barocken Bauwerken ist nicht nur hübsch anzusehen. Hier befinden sich auch zahlreiche Fachgeschäfte und Dienstleister, ein großer Teil davon ist inhabergeführt. Das bedeutet gleichzeitig, dass Kunden darauf bauen können, dass sie mit Leidenschaft und Expertise beraten werden, denn nur zufriedene Kunden kommen wieder, dessen sind sich die Geschäftsführer und ihre Mitarbeiter bewusst.

Gerade in Corona-Zeiten, in denen viele Betreiber enorme Umsatzeinbußen wegstecken mussten, ist ihr Engagement und das ihrer Mitarbeiter besonders hoch. Jetzt gilt es, den stationären Handel zu unterstützen, damit Städte mit ihren Einkaufsgebieten auch in Zukunft lebendig bleiben und nicht veröden.

Das Schlendern entlang der Schaufenster kann sich lohnen, nicht nur wegen der breiten Branchenvielfalt. Da sind einerseits Gewerbetreibende, die mit ihren Fachkenntnissen eingehend informieren und weiterhelfen können, andererseits sind die Sortimente der Geschäfte gut bestückt.

In den Auslagen wird brandneue Ware angeboten, ob aus den Themenkomplexen Mode, Gesundheit, Bücher oder Schreibwaren. Das Beste: Oft wird sie zu Sonderkonditionen angeboten. Viele Geschäftsinhaber haben bereits ihren Sommerschlussverkauf eingeläutet, auch wenn es ihn offiziell in dieser Form gar nicht mehr gibt. Wer genau hinschaut, muss bei reduzierten Preisen, Rabatten oder speziellen Aktionen nicht so tief in die Geldbörse greifen.

Wer sich eine Auszeit gönnen möchte, für den hält die örtliche Gastronomie ein vielfältiges Angebot parat. Viele haben ihre Stühle nach draußen auf die Gassen und Plätze gerückt. Da schmecken die Tasse Kaffee, der Eisbecher oder die Pizza noch einmal so gut.

Zudem ist für Freitag, 17. Juli, ab 20 Uhr auf dem Römerplatz Livemusik mit dem Akustiktrio Nadine Heil, Mario Diehl und Stefan Beling geplant.