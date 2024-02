Vermutlich Opfer von Taschendieben wurde ein 81-jähriger Mann am Freitagnachmittag im Rockenhausener Aldi-Markt. Der Senior ist nach Polizeiangaben gegen 15.30 Uhr beim Einkaufen von einer jungen Frau – wahrscheinlich noch im jugendlichen Alter – in ein Gespräch verwickelt und dabei offenbar bestohlen worden. Ein zweites Mädchen habe in der Nähe gestanden. Später stellte der Mann fest, dass sein Geldbeutel mit über 200 Euro Bargeld und zahlreichen Dokumenten fehlte. Die mutmaßlichen Täterinnen konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Wer – in diesem oder auch in anderen Einkaufsmärkten – etwas beobachtet hat, wird um Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 gebeten.