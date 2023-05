Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Rockenhausener Gutenbrunnenstraße blockieren zwei Absperrschranken seit anderthalb Jahren einen Durchgang. Fußgänger – darunter Kinder – haben sich deshalb eine alternative Route nahe einer viel befahrenen Kreuzung gesucht. Was gefährlich ist, meint nicht nur Anlieger Erich Schneider. Aber wann geht der Weg wieder auf? Und was sagt die Stadt?

Wer ein paar Minuten am Rockenhausener Stadtausgang Richtung Dörrmoschel das Treiben auf der L386 beobachtet, dem wird schnell klar: Mit 50 „Sachen“, wie es das nahestehende