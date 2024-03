Sie nennen sich „The Rockys“, und sie spielen in der Vex-Robotik-Liga ganz oben mit. Nach ihrem jüngsten großen Erfolg bereiten sich die Schüler aus Rockenhausen auf die Weltmeisterschaft in den USA vor.

Bei den German Masters in Hamburg traten in der zweiten Märzwoche fünf Teams aus Rockenhausen an, aufgeteilt in die Kategorien „Vex VRC“ und „Vex IQ“. Das „VRC Middle School Team“, bestehend aus Jan Vollmar, Vivien Schau, Tobias Axel und Joel Hohenadel, trotzte den Herausforderungen, die „Vex VRC“ mit komplexen Robotern aus Lochblech und kniffligen Aufgaben für zumeist ältere Schüler bereithält. Es erreichte einen beachtlichen achten Platz und belegte damit den zweiten Rang in seiner Altersklasse.

Den Titel des Deutschen Meisters sicherte sich das „High School Team“ mit Jakob Bachmann, Sebastian Gasior und Tobit Gries. Mit beeindruckenden 298 Punkten in den Skills-Wettbewerben reisen sie nun mit dem „Robot Design Award“, dem „Excellence Award“ und der Qualifikation für die Vex Worlds nach Dallas in die USA.

Im April und Mai nach Texas

Bei „Vex IQ“ handelt es sich um einem Wettbewerb für jüngere Schüler, bei dem die Roboterbauweise an Lego-Technik erinnert. Drei Teams aus dem Donnersbergkreis waren dabei. „The Rockys 3“ mit Colin Rother, Nico Mündel und Luis Weyrich konnten in einem spannenden Finale mit ihrem Partnerteam den vierten Platz erreichen. „The Rockys 2“ mit Jolina Buhrmann, Tobias Graf, Bartek Ciolek und Dominik Gasior überzeugten die Jury durch ihr gelungenes Roboter-Design und gewannen in dieser Disziplin eine Auszeichnung.

Auch in diesem Wettbewerb reichte es zum deutschen Meistertitel für ein Rockenhausener Team: „The Rockys 1“ mit Jonas Köhler, Conner Daiber, Luca Eckert und Adrian Weber setzten sich im Finale durch und gewannen die Skills-Wertung mit 145 Punkten. Damit sind sie ebenfalls qualifiziert für die „Vex Robotics World Championships“, die von 25. April bis 3. Mai in Texas ausgetragen werden. Die Vorjahressieger „The Rockys 2“ belegten Rang zwei. Nun beginnt die Suche nach Sponsoren, um den weiteren Erfolg der talentierten Schülerinnen und Schüler der IGS Rockenhausen zu unterstützen.

