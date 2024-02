Die IGS Rockenhausen kann mit ihrer Robotik-AG auf erfolgreiche Wochen zurückblicken. Auftakt war das Open VIQRC in Ptuj, ein international besetztes Turnier im Osten Sloweniens an der Grenze zu Kroatien. Das Team um Jolina Buhrrmann, Bartek Ciolek, Tobias Graf und Dominik Gasior holte dort Platz sechs bei den „Skills“ und einen dritten Platz beim „Teamwork“.

Ein paar Tage später stand das Regionalturnier VIQRC in Stuttgart an. Die IGS schickte drei Teams und verbuchte sowohl bei den „Skills“ als auch im „Teamwork“-Format bei 18 weiteren Konkurrenten die Plätze eins, drei und sechs und stellte hierbei, ebenso wie übrigens das Team der Schule am Donnersberg, die Leistung einiger elitärer Gymnasien aus Bayern und Baden-Württemberg in den Schatten.

Am ersten Februarwochenende nahm ein Team noch am Trainingsturnier Scrimmage VRC in Brüssel teil. Weiter geht es für die Robotik-Schüler am 24./25. Februar. Dann richtet die IGS Rockenhausen gemeinsam mit dem Medienzentrum Donnersberg den „First-Lego-League“-Regionalwettbewerb aus. Anfang März geht es bei den German Masters in Hamburg darum, sich mit den Teams der IGS Rockenhausen für weitere internationale Wettbewerbe zu qualifizieren.

