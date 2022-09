Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens lädt die VG Göllheim für Sonntag, 18. September, zu einer Radtour ein. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bürgertreff (Am Spielplatz 2) in Weitersweiler, Abfahrt ist um 10 Uhr. Erste Station ist Göllheim, hier wird auf das Jubiläum angestoßen. Nächste Station ist Biedesheim, dort besteht auf der Kerwe die Möglichkeit zum Frühschoppen.

Gegen 12.30 Uhr geht es weiter entlang des Ottersheimer Evolutionswegs Richtung Harxheim und von dort nach Albisheim. Hier wird zum Abschluss das Königsfest besucht. Um 15.30 Uhr besteht die Gelegenheit, im Tross zurück nach Göllheim zu fahren. Weitere Infos und Anmeldung bis 16. September unter tourismus@vg-goellheim.de.