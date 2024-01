Es war eine grandiose Jubiläumssitzung, den die vielen Aktiven der Kibo Karnevalgesellschaft in der Kampagne des 75-jährigen Vereinsbestehens auf die Bühne der Stadthalle gezaubert haben.

In dem rund fünfstündigen Programm zeigten die Mitwirkenden in der ausverkauften und „tobenden“ Narrhalla wieder einen bunten Mix aus Büttenreden, Gesang und Tanz. Die begeisterten Besucher durften eintauchen in die Tiefen des Weltalls, die glitzernde Barbie-Welt oder den Sumpf der städtischen Mafia. Mit Blick auf die neue Karnevalsprinzessin Lea Lauer feierten Akteure und Gäste ausgelassen unter dem Motto: „Lea I. wunderbar, verzückt die Kibo Narrenschar“.