Nach der coronabedingten Pause findet am kommenden Wochenende wieder der Oktobermarkt der Ortsgemeinde Winnweiler statt. Die Kerwe soll noch größer werden als die Veranstaltungen zuvor, verspricht der neue Marktmeister Martin Leister.

Dafür wird auf dem Schlossplatz ein Festzelt errichtet, das am Freitag um 18 Uhr öffnet. Ab 20 Uhr spielt die Gruppe „The Muskmelon“, die Indie-Rock nach Winnweiler bringt. Am Samstag gibt es ab 10 Uhr ein Schnorres-Beer-Pong-Turnier, bei dem ungezählte kleine Bälle fliegen und Bier fließen wird. Es soll laut Organisatoren der Höhepunkt des Oktobermarktes werden. Anmeldungen sind bis zum Freitag möglich.

Um 14 Uhr öffnen die Fahrgeschäfte und Verkaufsstände. Der Fassbieranstich – dieses Jahr unter der Regie der Schnorres-Brauerei – findet um 18 Uhr mit dem Musikverein Winnweiler statt. Jerome Mitchell, bekannt aus der aktuellen Staffel von The Voice of Germany wird mit seiner Band „Feasco“ ab 19.30 Uhr spielen. Ab 23 Uhr unterhalten die „Stonehenge Acoustik-Friends“ mit Acoustik-Cover-Musik mit Pop, Rock und Partyschlager. Nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern auch auf Pfälzisch.

Internationaler Frühschoppen am Montag

Ein Frühschoppen im Festzelt ab 10 Uhr eröffnet den Kerwesonntag. Etwa 20 Wagen und Gruppen beteiligen sich später am Festumzug, der um 14 Uhr gestartet wird. Mit dem Oktobermarkt ist ein verkaufsoffener Sonntag verbunden. In der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr hat die Geschäftswelt von Winnweiler geöffnet. Am Abend sorgen „Buzzkill“ ab 20 Uhr für musikalische Klänge im Festzelt.

Einen internationalen Frühschoppen richtet der ASV Winnweiler am Montag ab 10.30 Uhr in seinem Sportheim aus. Ganztägig läuft das traditionelle Skat-Turnier. Zum Kerweausklang ab 18 Uhr erklingt im Festzelt nochmals Live-Musik mit „Mr. Perfection & The King of Mumuland“.