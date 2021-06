Auf dem Parkgelände vor dem Fitnessstudio „Injoy“ eröffnet am Mittwoch ein neues Schnelltestzentrum. Es steht nicht nur Mitgliedern zur Verfügung, sondern allen, die einen Test benötigen. Betrieben wird es von Marcel Ritter, der Test-Erfahrungen aus seiner Station in Grünstadt mitbringt. Attraktiv sind die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.45 Uhr bis 19 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen 8 bis 16 Uhr. Die Durchführung findet durch Personen aus medizinischen Bereichen statt, die die Getesteten mit einem QR-Code versorgen, sodass sie nicht vor Ort auf das Ergebnis warten müssen. Die Anmeldung erfolgt über die Adresse www.schnelltest-kibo.de.