Das Amphitheater der Burgruine Falkenstein ist wieder Schauplatz, wenn die Musikschule Donnersbergkreis für den kommenden Sonntag, 16. Juli, zu einem Konzert mit Kinder- und Jugendchören sowie Solisten einlädt.

Es soll nach den Vorstellungen der Organisatoren schon ein besonderes Ereignis – ein Erlebnis – werden, wenn sich am Sonntag, 16. Juli, zahlreiche Nachwuchssängerinnen und -sänger aus dem Kreis in Falkenstein treffen. Im Amphitheater der Burg werden dabei sein: die S(w)inging Kids und Teens aus Münchweiler, die Formation Hast Du Töne aus Hochstein, die Donnersberger Spatzen und die Voices for Teens aus Bolanden, die kleinen Strolche und Phonations aus Bubenheim sowie die Selztal-Lerchen aus Mauchenheim. Hinzu kommen Solointerpreten der Musikschule. Begleitet werden die jungen Gesangstalente von einer Liveband, die sich aus Lehrkräften zusammensetzt.

Musik verschiedenster Stilrichtungen

Im vergangenen Jahr sei das Sommerkonzert ein voller Erfolg gewesen. Daran gelte es anzuknüpfen“, sagt der Leiter der Musikschule Donnersbergkreis, Viktor Silvester Wendtner.

Von Michael Jacksons „We are the world“ bis hin zur modernen Adaption aus Friedrich Schuberts „Der Lindenbaum“ aus „Die Winterreise“: Ein abwechslungsreiches Programm verschiedenster Stilrichtungen erwarte das Publikum auf der Burg. Der Eintritt ist beim Sommerkonzert frei, Spenden sind willkommen und fließen laut Veranstaltern allein der musikalischen Kinder- und Jugendarbeit im Donnersbergkreis zu.