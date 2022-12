Der Göllheimer Musikverein lädt für Sonntag, 4. Dezember, in die katholische Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk zum Adventskonzert ein.

Nach zwei Jahren Zwangspause freuen sich die Musiker des Orchesters auf das Adventskonzert am Sonntag, 4. Dezember, um 18 Uhr in der katholischen Kirche. „Gerade jetzt nach einer langen Corona-Zwangspause und in der aktuell durch Krieg und Krisen gezeichneten Zeit ist es sicher ein willkommener Anlass, ein bisschen Licht und Freude in die Herzen zu spielen“, sagt Dirigent Jens Göngrich.

Auf dem Programm stehen symphonisch-konzertante wie auch weihnachtliche Musik. Ein „abwechslungsreiches und kurzweiliges Konzert“ verspricht Göngrich. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten eines wohltätigen Zwecks sind willkommen. Nach dem Konzert wird vor der Kirche ein Glühwein- und Punsch-Umtrunk angeboten.