Die Polizei hat am Donnerstag in der Zeit von 15 bis 21 Uhr in Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Dabei wurden nach Polizeiangaben 229 Autofahrer kontrolliert und zehn Drogenverstöße festgestellt. Außerdem waren 19 Autofahrer ohne Gurt unterwegs und fünf telefonierten während der Fahrt mit dem Handy. Ein Auto musste außer Betrieb gesetzt werden, weil es keinen Versicherungsschutz hatte. Ein weiteres Fahrzeug wurde sichergestellt, weil der Fahrer zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Polizei mahnt: Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ludwigshafen gab es im Vorjahr 246 Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen eine Drogenbeeinflussung unfallursächlich war, belief sich auf 59, das sind 37 Prozent mehr als 2022.