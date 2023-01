Im November gastierte Mary Poppins hoch zu Ross in Gauersheim – die Einnahmen des Pferdemusicals wurden für den Mainzer Förderverein für tumor- und leukämiekranke Kinder gesammelt. Und auch auf dem Adventsbasar wurden Spenden entgegen genommen. Der Neujahrsempfang in Gauersheim wurde nun dazu genutzt, das Geld zu zählen, das sich zuvor noch in verplombten Spendendosen befand. Am Ende konnte Kai Leimig vom Mainzer Förderverein 21.892,20 Euro entgegennehmen, die auf dem Empfang noch einmal um 1400 Euro ergänzt wurden. Zudem spendete der Feuerwehrförderverein 100 Euro an das Kirchheimbolander Haus Vergißmeinnicht.