„Supercalifragilisticexpialigetisch“ schallte es am Freitag und am Samstag durch Gauersheim. Bei dem Wort ist wohl jedem klar, dass es um Mary Poppins geht. Und tatsächlich erhält sie beim jährlichen Pferdemusical in der Reithalle von Peggy Steuerwald Einzug. Zahlreiche Besucher fanden sich ein, um sich das Musical hoch zu Ross anzusehen und gleichzeitig für einen guten Zweck zu spenden.

Unter zahlreichen bunten Regenschirmen und mit prächtigen Kostümen, die eigens für das Musical hergestellt wurden, ritten 18 Reiter- und Pferdepaare in die Reithalle, um,