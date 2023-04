Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kommunen sind die Orte, in denen Integration, in denen das Miteinander von Menschen verschiedener Kulturen und Religionen gelebt wird. Im Modellprojekt „Weltoffene Kommune“ der Bertelsmann-Stiftung sehen die Grünen einen Weg, Kommunen in dieser Aufgabe zu stärken. Der Beitritt des Kreises ist nun beschlossene Sache.

„Das ist auch aus meiner Sicht ein Projekt, von dem wir nur profitieren können“, gab CDU-Fraktionssprecher Rudolf Jacob im Kreisausschuss ein klares Votum dafür ab, dem Antrag