Der Ortskern von Sippersfeld mit dem neu gestalteten Dietmar-Hirschel-Platz soll noch attraktiver gestaltet werden und noch einladender wirken. Dafür werden jetzt kreative Idee gesucht.

Um genügend Spielraum für die Neugestaltung des Ortskerns zu haben, hat die Ortsgemeinde das Gebäude der ehemaligen Filiale der Sparkasse Donnersberg käuflich erworben. Damit legte der Ortsgemeinderat fest, „dass die Bevölkerung in die Entscheidung einer künftigen Nutzung mit eingebunden wird“. Dies wird durch einen Ideenwettbewerb möglich sein. Ansprechen wollen die Gemeindevertretern die Bevölkerung von Sippersfeld, aber auch die Vereine und die Geschäftswelt. Dabei sollte hauptsächlich darauf eingegangen werden, wie und zu welchem Zweck das Gebäude künftig genutzt werden kann.

Grundsätzlich solle es eine Stätte der Begegnung und Kommunikation werden, eine Bereicherung des Dorflebens und des Miteinanders, so die Ratsmitglieder. Die Ideen und Vorschläge werden anschließend so weit wie möglich in das Dorferneuerungskonzept eingebracht. Sie können bis Mitte Juni an den Gemeindevorstand (info@sippersfeld.de) übermittelt werden. Alternativ ist auch die Übergabe in Schriftform an die Ortsbürgermeisterin möglich.