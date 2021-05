Gemütlichkeit wird in unserem Leben ganz großgeschrieben. Dabei hat jeder seine eigene Vorstellung von seinem persönlichen Lieblingsplatz zum Entspannen.

Die Kuschelecke auf der Couch, der Liegestuhl in der Sonne, die dampfende Badewanne oder auch das bequeme Bett. Einfach nur daliegen und entspannen und vielleicht noch ein gutes Buch dabei lesen. So lässt sich gut Abstand vom Alltag finden.

Endlich ist es jetzt auch so weit, und das gute Wetter lässt es wieder zu, dass man auch draußen einen Lieblingsplatz finden kann. Nach einem langen Tag lässt es sich schön im Garten entspannen. Die Grillen zirpen, die Sonne geht langsam unter, und vielleicht kommt die Feuerschale noch zum Einsatz. Alleine oder mit den Liebsten, Hauptsache den Moment genießen.

Fühlen Sie sich „hyggelig“

Diese Woche habe ich gelernt, dass das der „Hygge“-Style ist. Im Wesentlichen bedeutet dieses dänische Wort eine gemütliche, herzliche Atmosphäre, in der man das Gute des Lebens zusammen mit lieben Leuten genießt. Freunde und Familie gehören zu „Hygge“, aber auch das warme Licht von Kerzen, gemütliches Beisammensein, sowie eine besondere Aufmerksamkeit für Genuss und Harmonie. Einfach mal den Moment genießen – ohne Handy oder andere Ablenkungen. Ich verstehe „Hygge“ als eine persönliche Art und Weise des Ausdrucks von Glück und Zufriedenheit.

Dafür braucht jeder seine eigenen Zutaten. Für das Wohlbefinden braucht man nicht viel Geld. Welche Zutaten Ihnen helfen, um sich „hyggelig“ zu fühlen, haben Sie in den vergangenen Wochen vielleicht schon herausgefunden. Und wenn Sie es selbst noch nicht probiert haben, ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um herauszufinden, welche vertrauten Tätigkeiten und welche neue Erfahrungen Sie glücklich stimmen.

Familie wichtiger als To-do-Listen

Wie Sie „Hygge“ interpretieren, ist Ihnen selbst überlassen. Sie können mit Ihrer Familie kochen, einen Waldspaziergang machen oder mit einem guten Freund in Erinnerungen schwelgen. Wofür Sie sich auch entscheiden – was Ihnen gut tut, sollten Sie kultivieren und in Ihr Leben Integrieren. Diese Kultur ist bei den Dänen fest etabliert und kein neumodischer Trend. Laut dem „World Happiness Report“ der Uno, also einer weltweiten Studie, wie glücklich die Menschen sind, waren die Dänen 2017 auf dem ersten Platz.

Also vielleicht sollten Sie die Lebenseinstellung doch einmal in Augenschein nehmen. Gemütlichkeit und Entschleunigung sollten keine Belastung sein oder aus einem Trend heraus besonders viel kosten. Machen Sie sich einfach öfter bewusst, dass Zeit mit der Familie wichtiger ist als To-do-Listen. Wir alle müssen unser Tempo drosseln, um gesund zu sein und uns ausgeglichen zu fühlen. Wer keine Pause macht, kann auch nicht zu Kräften kommen, und nur eine geschärfte Axt kann Bäume fällen.

Die Kolumne

Unsere wöchentliche Kolumne befasst sich mit der Frage, wie es gelingen kann, das Glück während der Pandemie nicht aus den Augen zu verlieren. Christine Weyers unterrichtet das Fach Glück an Schulen, mit ihrem Bruder Alex Gessner betreibt sie ein „Erlebnispädagogik- und Achtsamkeitszentrum“ (www.weyers-gessner.de) in Bischheim.