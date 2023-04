Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Melanie Adorno ist es eine Herzensangelegenheit, denn sie möchte ihre Oma glücklich machen. Die gebürtige Eisenbergerin hatte die Idee, den Park am Haus Isenburg zu verschönern und als generationsübergreifender Treffpunkt zu gestalten. Nun werden Hobbygärtner gesucht, damit die Beete schon bald wieder schön bepflanzt sind.

Was aus einer privaten Idee und Initiative heraus entstanden ist, wird nun seit Wochen in die Tat umgesetzt: Der Park am Haus Isenburg wird aufgehübscht und soll wieder belebt