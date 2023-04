Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ist eigentlich aus der Bibersauna geworden, die vor gut einem Jahr geschlossen hat? Die Räume sind nicht leergeblieben. Physiotherapeut Jazek Kruk hat schon vor anderthalb Jahren im Obergeschoss seine Praxis in Betrieb genommen und will sie über die weiteren Räumlichkeiten ausbreiten.

Nach dem Kauf des gesamten westlichen Gebäudetraktes der Pfrimmhalle will Kruk seine Physiotherapiepraxis im Gesundheits- und Reha-Bereich deutlich erweitern. Die umfangreichen Umbaumaßnahmen