Mehr als 200 Menschen sind dem Aufruf zur Demonstration für „Demokratie, Toleranz und Menschenrechte“ des Arbeitskreises „Aktiv gegen Rechts“ gefolgt. Am Montagabend trotzten sie Sturm und einsetzendem Regen, um Wortbeiträgen von Vertretern der CDU, SPD, FWG und den Grünen zu hören. Ludger Grünewald führte als Moderator durch das Programm – und Dietrich Amadeus Mayer sorgte für die musikalische Untermalung. Tenor aller Wortbeiträge war es einmal mehr, den Widerstand gegen rechtsextremes Gedankengut und das Erstarken der in Teilen rechtsextremen AfD nicht abebben zu lassen. Im Donnersbergkreis sei das angesichts des anstehenden AfD-Bürgerdialogs in Einselthum am kommenden Freitag besonders aktuell. Von daher wird auch dort bereits zur Gegen-Kundgebung aufgerufen, Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus in Einselthum, ab 18 Uhr am kommenden Freitag.