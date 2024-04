Etwas mehr als 1,6 Millionen Euro erhält der Landkreis Südliche Weinstraße aus Landesmitteln des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI). Das teilte die Kreisverwaltung mit. Von einem Großteil der Summe, die sich aus dem Betrag von rund 44 Euro pro Einwohner ergebe und zwischen Landkreis und Verbandsgemeinden aufgeteilt werde, wolle die Kreisverwaltung alle Fenster im Landauer Kreishaus austauschen. Damit sollen seine CO 2 -Emissionen um rund 38 Tonnen jährlich gesenkt werden. Weitere Investitionen beträfen die Anschaffung von vier E-Fahrzeugen für den Kreisfuhrpark und die Errichtung zusätzlicher Fahrradabstellmöglichkeiten an weiterführenden Schulen im Landkreis. Landrat Dietmar Seefeldt bedankte sich für die vollumfängliche Genehmigung des Förderantrags, ohne die man „einige der in unserem Klimaschutzkonzept festgehaltenen Vorhaben nur schwer realisieren“ könne. Klimaschutzministerin Kathrin Eder betonte die Relevanz der Investitionen vor dem Hintergrund, dass Rheinland-Pfalz stärker als andere Regionen von der Erderhitzung betroffen sei. Das Investitionsprogramm hat ein Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro.