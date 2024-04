Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachts bleibt die Straßenbeleuchtung in Frankenstein ausgeschaltet. Das hat der Ortgemeinderat jüngst noch einmal bekräftigt und damit einen Antrag der Fraktionsgemeinschaft „Fortschritt Frankenstein“ auf Rücknahme des Abschalt-Beschlusses abgelehnt. Das sagt Ortsbürgermeister Eckhard Vogel dazu.

In Frankenstein wird diskutiert. DIE RHEINPFALZ befragt in diesem Interview Ortsbürgermeister Eckard Vogel dazu – auch in Replik auf ein Gespräch mit Eric Egelhof, Sprecher der Anwohnergruppe, welche die nächtliche Straßenbeleuchtung wieder anschalten möchte.

Herr Vogel, die Anwohner, die nachts wieder Licht in den Straßen wünschen, führen an, dass Rettungskräfte wie Feuerwehr oder Notarzt die Adressen im Dunkeln nicht finden. Was sagen Sie dazu?

Am Beispiel der Feuerwehr ist klar zu erkennen, dass Halbwissen oder bewusste Fehlinterpretationen zur Verunsicherung der Bevölkerung führen. Nach Rücksprache mit Verantwortlichen wurde mir bestätigt, dass bei Nachteinsätzen der Feuerwehr immer zuerst Licht aufgebaut wird. Dies hat nichts mit der Reduzierung der Beleuchtungsdauer zu tun. Notärzte verfügen über ein GPS-System, das sie punktgenau zu den Hilfesuchenden leitet.

Eric Egelhof wirft Ihnen vor, den Zusammenhalt in Frankenstein durch das Festhalten an der Nachtabschaltung aufs Spiel zu setzen und Politik gegen die Bürger sowie eigene Parteikollegen zu machen.