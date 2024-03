Über 600 Besucher werden beim Square Dance-Spring Jamboree in Rockenhausen von Freitag bis Sonntag erwartet. Veranstalter sind die Thunderhill Dancers Imsweiler und die Barefoot Dancers Bad Sobernheim. In acht Hallen läuft das Programm über mehr als 100 Stunden Tanz. Im Zentrum steht die Donnersberghalle. Für die Round Dancer wurde die Halle des VT Rockenhausen ausgewählt: eine moderne Halle mit einem Holzboden für intensive Round Dance Workshops. Direkt im Gebäude der Haupthalle befindet sich die Clogginghalle (Roter Saal). Hier können sich die Clogger auf 160 Quadratmeter austoben. Die zweite Clogginghalle ist 50 Meter entfernt in der Grundschule. Ebenfalls in diesem Gebäude befindet sich die Contra-Halle (Blauer Saal) mit 100 Quadratmetern. Infos unter www.jamboree.thunderhill-dancers.de