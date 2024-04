25 Familien mit Drillingen haben sich am Wochenende in Pirmasens getroffen. Das sorgte für Aufsehen.

Wechselhaftes Wetter führte zu fluktuierendem Besucherandrang beim verkaufsoffenen Sonntag mit italienischem und Flohmarkt in Zweibrücken. Die Vertreterin der Einzelhändler äußerte sich dennoch zufrieden.

Waldkindergarten, ja oder nein? In Rodalben scheiterte ein erster Anlauf. Allerdings könnte es sein, dass der Traum von Ayse Molla doch noch Realität wird. Die Initiatorin hat Grund zur Hoffnung.

Seit fünf Jahren nutzt das Ehepaar Rudolf und Nicola Tebeck aus Seligenstadt einen Kastenwagen – den „kleineren Bruder“ eines Wohnmobils – als Reisemittel. Am Wochenende war das Paar in Hornbach beim Wohnmobiltreffen zu Gast. Im Interview mit Jo Steinmetz sprechen sie über Fehler beim Fahrzeugkauf und über das, was auf jeden Fall im Gepäck landen sollte.

Die Konsumfreude ist verhalten, die Umsätze erreichen längst nicht das Vor-Corona-Niveau, zudem machen immer mehr Fachhändler dicht: Die Schuhbranche durchlebt schlechte Zeiten. „Es war noch nie so schwierig wie heute“, sagt Jürgen Becker, Geschäftsführer von Semler – der ältesten Schuhfabrik in Pirmasens.

Die Zweibrücker Nachbarstädte Homburg, Neunkirchen und Saarbrücken haben Einwände gegen die Pläne, das Fashion Outlet zu erweitern und Widerspruch bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) eingelegt. Was die Behörde zum Sachstand der Prüfung sagt.

Über Konfessionen und Nationalitäten hinweg feierten Christen am Freitag am Pirmasenser Friedenskreuz einen Gottesdienst.

Der Rasen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion hat zuletzt zu vielen Diskussionen gesorgt. Auch der neue Kunstrasenplatz des SV Ixheim stand bei seiner Eröffnung im vergangenen Herbst unter Wasser. Die nun folgenden Arbeiten sind abgeschlossen. Eine gewisse Vorsicht bleibt.

Die Grundschule in Busenberg darf sich jetzt Biosphärenschule nennen - als erste im Kreis Südwestpfalz.

Apropos Schule: Die Albert-Schweitzer-Schule in Zweibrücken-Ernstweiler bekommt neue Decken. Für die Schüler bedeutet das Umzugsstress.