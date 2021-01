Schulleiter Harald Scheve:

Warum sollten sich Viertklässler für die Realschule plus in Rockenhausen entscheiden?

Weil wir eine nette, kleine, übersichtliche Schule sind. Gerade hier im Nordpfälzer Bergland sind viele von kleinen Grundschulen und wenn die in ein System mit 1500 Schüler reinfallen, das ist für manche nicht so ganz einfach. Die Realschule hat eine lange, eine gute Tradition.

Was würden Sie gerne noch verändern oder verbessern?

s ist wirklich eine gute Schule, aber von 1966. Da müssen schon noch ein paar Sachen verändert werden: die Sporthalle, ein paar Räume müssen dringend renoviert werden, es ist alles ein bisschen dunkel, da soll mehr Farbe hin. Jetzt warten wir noch auf 70 iPads aus dem Digitalpakt.

Was ist das Beste?

ch freue mich jeden Tag, wenn ich in die Schule fahre. Die Menschen sind hier sehr nett, die Lehrer auch. Es gibt viele neue Ideen. Wir stehen füreinander ein. Es ist nicht immer alles perfekt hier, aber das Wichtigste ist die Basis, dass man miteinander kann. Die Schüler sind super nett, mit denen kann man wirklich arbeiten.

Schülersprecherinnen Jasmin Hoffmann, Jacqueline Roos, Sarah Heintz:

Warum sollten sich Viertklässler für die Realschule plus in Rockenhausen entscheiden?

Weil alle Lehrer lieb sind, weil man hier viel lernt und weil es nicht so viele Schüler gibt, wie zum Beispiel auf der IGS. Dann können die Lehrer auch besser auf die Schüler eingehen, weil wir gerade nicht so viele sind. Wir haben auch ein gutes Verhältnis zu den Lehrern, verstehen uns alle sehr gut. Man verläuft sich nicht so schnell in der Schule. Der Übergang von der vierten in die fünfte Klasse ist super, weil man erstmal viele Kennenlernspiele macht.

Was würdet ihr an eurer Schule gerne noch verändern oder verbessern?

ei den Toiletten gibt es manchmal das Problem, dass Klopapier fehlt. Außerdem Kleinigkeiten in den Räumen, die könnten farbenfroher gestaltet sein. Natürlich wäre es auch schön, mehr iPads und Beamer zu haben.

Was ist das Beste?

Da gibt es gar nicht nur eine Sache, da gibt es mehrere, die richtig schön sind. Eigentlich ist hier alles toll und gut. Wir fühlen uns sehr wohl hier.