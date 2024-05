Versuchter Mord: Das wirft die Staatsanwaltschaft Frankenthal einem zum Tatzeitpunkt 22-jährigen Gefangenen vor. Er hat am 27. September einen Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal mit einem spitzen Gegenstand niedergestochen – vermutlich mit einer Tellerscherbe oder einem angespitzten Metallbolzen. Ein psychiatrisches Gutachten, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hat, geht davon aus, dass der Mann schuldfähig ist. Darüber informierte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Anklage sei noch nicht erhoben worden, die Ermittlungen laufen. Zu Tathergang und Motiv des Verdächtigen, der wegen Raubdelikten zu vier Jahren Haft verurteilt worden war, äußert sich die Staatsanwaltschaft weiter nicht. Seine Haftstrafe verbüßt der Mann, der nach der Attacke Ende September zunächst in die JVA Zweibrücken verlegt worden war, inzwischen in einem anderen Bundesland. Das hatte Justizminister Herbert Mertin (FDP) im Dezember bei einem Besuch in der JVA Frankenthal auf Nachfrage mitgeteilt. Sollte es zur Anklage kommen, würde der Fall vorm Landgericht Frankenthal als Schwurgericht verhandelt.