Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kommende Woche beginnt die Chemie-Tarifrunde auf Bundesebene. Erstmals führt Oliver Heinrich für die IG BCE die Verhandlungen. Ralf Joas sprach mit ihm.

Herr Heinrich, sind Sie mit der Tarifpolitik der IG BCE in den vergangenen Jahren zufrieden?

Wir haben in den vergangenen Jahren in der chemischen Industrie spürbare Lohnsteigerungen