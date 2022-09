Friedrich Strack, Reinhard Horsch und Bernhard Kiefer haben die Freiherr-vom-Stein-Plakette vom rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz verliehen bekommen. Damit wurden sie für ihr langjähriges ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement geehrt.

Friedrich Strack war 20 Jahre lang Ortsbürgermeister von Albisheim und hatte in dieser Zeit viele Projekte federführend auf den Weg gebracht. Bereits seit 1994 ist Reinhard Horsch Bürgermeister von Bennhausen. In seiner fast 30-jährigen Amtszeit hat er viel in dem Dorf bewegt. Sogar noch zwei Jahre länger im Amt ist Bernhard Kiefer als Ortsbürgermeister von Gehrweiler, im Ortsgemeinderat ist Kiefer schon seit 1979 aktiv.

„Die Persönlichkeiten, die heute ausgezeichnet werden, sind mit ihrem langjährigen Einsatz allesamt unverzichtbare Stützen unseres Staatswesens in Rheinland-Pfalz. Gerade das kommunalpolitische Engagement zeigt uns, wie sehr die Menschen mit der Demokratie, mit ihren Städten und Gemeinden, aber auch mit unserem Land verwachsen sind“, sagte Innenminister Roger Lewentz bei der Preisverleihung in Worms.