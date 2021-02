Letztlich einstimmig hat der Bisterschieder Gemeinderat sein Einverständnis zum „Repowering“-Projekt im Windpark „Birkenkopf“ erteilt. Vorangegangen war aber eine eingehende 90-minütige Beratung.

Ortsbürgermeister Erich Dindorf hatte zu der Sitzung VG-Bauamtsleiter Michael Groß eingeladen, der zu den noch offenen Fragen Rede und Antwort stand. Die Firma Altus aus Karlsruhe will die drei bestehenden Windräder am Birkenkopf demontieren und durch zwei größere, leistungsfähigere ersetzen will. Eines stünde auf einem gemeindeeigenen Grundstück und würde somit den defizitären Haushalt der Gemeinde entlasten.

Wichtiger sei ihm persönlich jedoch der Aspekt der Nachhaltigkeit, betonte Dindorf. In der aktuell geforderten Stellungnahme ging es um komplexe Themenfelder wie Lärmemission, Schattenwurf, landespflegerischer Ausgleich sowie Naturschutzbelange. Vier Bürger verfolgten die Beratung, der sich das einstimmige Votum anschloss. Im folgenden nichtöffentlichen Teil wurden dann auch konkrete Zahlen genannt.