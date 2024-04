In der Gemeinde Zellertal haben sich politisch Interessierte getroffen und eine nicht-mitgliedschaftliche Wählergruppe namens „Bunte Liste Zellertal“ gebildet.

Die „Bunte Liste Zellertal“ will bei der Kommunalwahl am 9. Juni antreten. Wie Gustav Herzog vom SPD-Ortsverein mitteilt, kommt die Initiative vom Vorsitzenden Matthias Ermel, der die Liste auch anführt. Aber warum statt SPD eine „Bunte Liste“? – „Die Zellertaler SPD hat seit ihrer ersten Kandidatur für den Gemeinderat im Jahr 1979 auch immer mehrere Nicht-Parteimitglieder auf ihrer Liste geführt. In den letzten Jahren hat der Generationenwechsel die Zahl der aktiven SPD-Mitglieder so reduziert, dass eine SPD-Liste nur mit Mehrfachnennungen möglich gewesen wäre“, erläutert Herzog. Es hätten sich in den letzten Wochen aber Bürger mit Interesse an der Gemeindepolitik gemeldet, die sich weder an eine Partei noch an eine Wählergruppe binden wollten, zumal die Freien Wähler mittlerweile den Parteien politisch und organisatorisch gleichgestellt seien.

Die Kandidaten

Matthias Ermel, Jessica Albert, Gerd Dannenfelser, Ernst Zehe, Erika Krauß, Daniel Schoenborn, Natalija Petkovic-Habe, Susanne Ermel-Schütze, Jeanette Faber, Jasmin Rathgeber, Jaka Habe, Katja Pretz, Frank Pretz, Ruth Leyendecker-Mangold, Helmut Krauß, Gustav Herzog