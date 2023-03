David Musiolik, einer der Topspieler des Wormser Schachvereins, bekommt vom Weltschachverband FIDE den Titel FIDE-Meister auf Lebenszeit verliehen. Der 17-Jährige hat sich diesen Titel von klein auf hart erarbeitet.

Erstmals in Berührung mit dem Schachspiel kam David Musiolik nach Angaben seines Vereins im Alter von fünfeinhalb Jahren. Damals habe das Spiel mit den 64 Feldern auf dem Wohnzimmertisch im Haus eines Freundes sein Interesse geweckt. Von seinem Vater lernte er schließlich die Regeln, ehe er mit sechseinhalb Jahren der Schachabteilung der TSG Eisenberg beitrat. Johannes Denzer wurde dort sein Trainer und Musiolik schnell immer stärker.

Nach einer Zwischenstation in Ramstein-Miesenbach wechselte Musiolik 2018 zum Wormser Schachverein. Zu den größten Erfolgen in seiner Jugend zählen mehrere Rheinland-Pfalz-Meistertitel, Teilnahmen an deutschen Einzelmeisterschaften sowie eine Teilnahme an der U10-Weltmeisterschaft 2015 in Griechenland. Damals war Großmeister Sergey Galdunts sein Trainer.

Anfang April Rückkehr nach Eisenberg

Beim Frankenthaler Weihnachtsopen vergangenen Dezember war es dann soweit. Musiolik startete mit zwei Siegen ins Turnier und überschritt damit die nötige Grenze der 2300 Elo-Punkte. Ab sofort wird der Schüler bei den Turnieren und auf Spielerlisten mit dem Kürzel „FM“, der Abkürzung für FIDE-Meister, geführt.

Auch Patrick Boos, Präsident des Wormser Schachvereins, freut sich: „Meinen herzlichen Glückwunsch an David! Er zeigt, was man mit regelmäßigem Training und dem nötigen Talent erreichen kann, und er ist ein Vorbild für unsere zahlreichen jungen Mitglieder, die noch ganz am Anfang stehen.“

Musiolik möchte nach eigenen Angaben noch den Titel als Internationaler Meister erspielen, und mit dem Wormser Schachverein wieder in die Zweite Bundesliga aufsteigen. Als nächstes steht die Teilnahme am Pfälzischen Schachkongress auf dem Programm. Musiolik kehrt da zu seinen Anfängen zurück, denn der Kongress findet vom 31. März bis 8. April in Eisenberg statt.