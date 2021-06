Die kulturelle „Sommer-Zeit“ in Rockenhausen startet am Sonntag vor den Mauern des Museums für Zeit mit einem ganz besonderen Carillon-Konzert. Am Spieltisch wird der Belgier Marc van Bets für das Publikum im Schlosspark die Glocken zum Klingen bringen. Dabei werden auch Auswirkungen des Festivals „Neue Musik“ fühl- und hörbar.

Daher rührt letztlich auch der ungewöhnlich frühe Zeitpunkt des Konzerts, das schon um 16 Uhr gespielt wird. Denn in das Konzertprogramm soll die Klangminiatur „Dimitri“ eingebaut werden, die Teil ist des „Rockenhausen Almanach“ des italienischen Komponisten Daniele Ghisi und die per PC-Programmierung um 16.20 Uhr abgespielt wird. Marc van Bets will auch selbst noch eines dieser kurzen Stücke – für jede Woche im Jahresverlauf hat Ghisi eines geschrieben – am Carillon interpretieren.

Der aus Nähe von Bergamo stammende Daniele Ghisi – beim ersten Festival „Neue Musik“ als Composer in Residence in Rockenhausen – wird am Sonntag selbst anwesend sein, denn an diesem Tag soll auch die ungewöhnliche Edition seines „Rockenhausen Almanach“ vorgestellt werden. Alle Partituren der kurzen Stücke hat Lydia Thorn Wickert als Initiatorin des Festivals „Neue Musik“ kleinformatig drucken und in Blechdosen verpacken lassen. In dieser Form kann die Gesamtkomposition, die zum klanglichen Jahresbegleiter der Stadt geworden ist, am Sonntag erstmals käuflich erworben werden.

Weitere internationale Carillon-Virtuosen werden sich an drei Sonntagen jeweils ab 17 Uhr in Rockenhausen die Ehre geben: Am 4. Juli die Belgierin Elisabeth Debevere, am 1. August der Niederländer Mathieu Palak und am 22. August der Belgier Luc Rombouts. Der Eintritt zu den Carillon-Konzerten ist frei, Spenden sind willkommen.