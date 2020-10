Die Umsätze, die den arg gebeutelten Gastronomen fehlen, fehlen selbstredend auch ihren Lieferanten – und für eine regionale Brauerei sind Kneipen wie Restaurants ein wichtiges Standbein. Ebenso wie die vielen Feste und Veranstaltungen, die sie landauf, landab beliefern. Auch dieser Absatzmarkt ist in diesem Jahr komplett weggebrochen. Ob, wann und wo sich die Lage wieder entspannt, steht ja in den Sternen. Womöglich kommt es Bischoff dann aber entgegen, dass in der Brauerei mittlerweile viel mehr als die Traditionsmarke produziert wird und es Abnehmer in vielen Teilen der Welt gibt. Dann könnte „das gesellige Getränk“ aus Winnweiler von verschiedenen regionalen Lockerungen profitieren.