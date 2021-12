Vorbildliche Selbsthilfe auf lokaler Ebene: Im Kreis wird vieles in Bewegung gesetzt, damit Menschen einfacher an Impfungen kommen.

Es ist quasi ein „Impfzentrum light“, das der Landkreis auf die Beine stellt. Und er tut gut daran, denn die kommunale Impfstelle füllt zumindest Teile der Lücke, die durch die Schließung des Landesimpfzentrums in Kibo entstanden ist. Hausärzte plus Impfbusse, das war zu wenig, wie nicht zuletzt die langen Warteschlangen an den Bussen zeigen. Verkalkuliert hat sich da das Land – gut, dass der Donnersbergkreis so vieles versucht, um dies auf lokaler Ebene geradezubiegen. Die Impfstelle ist nach dem Siegel „Donnersberger Impftage“ der nächste lobenswerte Schritt. Nicht zu vergessen, die zahlreichen Impfaktionen, die es zuletzt auf (Verbands-)Gemeindeebene gab und gibt. Der Donnersbergkreis kümmert sich selbst um seine Impfquote.