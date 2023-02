Einen „schmerzlichen Schritt“ nannte SPD-Fraktionsvorsitzender Gerd Fuhrmann die Abstimmung für die Verlagerung der Geriatrie in Rockenhausen, die mit 28 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen am Dienstag in einer Kreistagssitzung beschlossen wurde. Das Gremium brachte damit den Umzug der Abteilungen für Altersmedizin und den bereits 2018 beschlossenen Umzug der Inneren Medizin gemeinsam auf den Weg. Der Neubau für die Erweiterung um insgesamt 170 Betten soll noch in diesem Jahr in Kirchheimbolanden beginnen. Die SPD-Fraktion hatte der Verlagerung allerdings nur unter der Voraussetzung zugestimmt, dass ihr Ergänzungsantrag dabei berücksichtigt würde. Darin werden Vorschläge und Konzepte zur verbesserten ambulanten Versorgung in Rockenhausen und Umgebung gemacht. Auch der Antrag der Grünen, eine Modellregion anzuvisieren, um die Gesundheitsversorgung der Region zukunftsfähig zu machen, fand Zustimmung im Rat.