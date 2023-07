Vielstimmig, laut und fröhlich ging es am Sonntag bei der Veranstaltung „Musik rund um den Berg“ auf der Burgruine Falkenstein zu. Kinder- und Jugendchöre unter dem Dach der Musikschule des Donnersbergkreises hatten zu ihrem jährlichen Sommerkonzert eingeladen. Im vollbesetzten Amphitheater kam im gut zweistündigen Konzert bei strahlendem Sonnenschein perfektes Open-Air-Feeling auf.

Anlässlich des Chorkonzertes hatten die Nachwuchssänger ein buntes Programm quer durch alle Musikrichtungen mit in die kleine Gemeinde Falkenstein am Donnersberg gebracht. Gut 90 junge Chormitglieder sowie fünf Solistinnen lieferten bei gutem Wetter auf der Freilichtbühne an der Burgruine einen großen Auftritt.

Mit den Stimmen der „S(w)inging Kids Münchweiler“, den „Donnersberger Spatzen“ und der „Selztal-Lerchen“ aus Mauchenheim wurde der bunte Liederreigen eröffnet. Auch bei den „Kleinen Strolchen“ aus Bubenheim und dem Kinderchor „Hast du Töne“ aus Hochstein gab es, ganz im Stil ihrer Vereins-T-Shirts, einen ebenso farbenfrohen Mix aus bekannten Melodien. Sozusagen „superkalifragilistisch“.

Auch Solistinnen begeistern

Bei den Jugendchören „Voices4teens“ aus Bolanden, „Phonations“ aus Bubenhein und „S(w)inging Teens“ aus Münchweiler“ hieß es anschließend „Spot on!“ für ihren Bühnenauftritt mit zeitgenössischen Songs. Julia Hellwich, Leonie Hauser, Rebecca Mühlberger, Amelie Huber und Meike Schork begeisterten darüber hinaus mit Solo-Auftritten.

Die Auftritte der Kinder- und Jugendchöre wurden von einer Live-Band der Kreismusikschule mit Drummer Markus Spätgens und Gitarrist Eugen Krapp unter der Leitung von Pianist Viktor Wendtner begleitet.