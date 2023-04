Am Montag, 1. Mai, startet der Barfußpfad in Bad Sobernheim in die neue Saison. Bei idealem Wetter beschert der 1992 eingeweihte Barfußfpad der Felke-Stadt jährlich mehr als 100.000 Besucher. Wegen Corona waren es laut Tourist-Information 2021 mit 82.000 etwas weniger. Dafür kamen im vergangenen Jahr wieder mehr Barfüßler.

Auf dem rund 3,5 Kilometer langen Gelände-Rundkurs wurde in den vergangenen Wochen fleißig gewerkelt. Dort finden sich ein Lehmbecken, eine Fuß-Furt durch die Nahe, Balancierstämme und eine Hängebrücke über die Nahe. Neu ist in diesem Jahr eine Kooperationsvereinbarung mit dem Staudernheimer Mitmachmuseum „Nahe der Natur“ bezüglich der Nutzung der Toiletten.

Zum Saisonstart gibt es ein Eröffnungsfest mit Musik. Empfohlen wird, die Nutzung des Barfußpfades online bereits im Voraus zu buchen. Die Preise bleiben unverändert. Erwachsene zahlen fünf Euro, bis 17 Jahre kostet der Eintritt drei Euro. Weitere Vergünstigungen für Gruppen sind möglich.

