Die Vollsperrung der B48 zwischen Bayerfeld-Steckweiler und Mannweiler-Cölln ab Montag, 19. Februar, wirkt sich auch auf den Linien- und Schülerverkehr aus. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Bis voraussichtlich Ende Juli wird die Bundesstraße von der Einmündung der Brunnenstraße nahe der Zufahrt zum Weingut Hahnmühle bis zum Ortseingang Cölln ausgebaut. Kernstück des Vorhabens ist die aus dem Jahr 1977 stammende Generalsanierung der Brücke über die Bahngleise und die Alsenz. „Aus bautechnischen Gründen“, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms, können die Arbeiten an dem 80 Meter langen und 11,50 Meter breiten Bauwerk nur unter Vollsperrung vonstatten gehen. In den geschätzten Kosten von 1,5 Millionen Euro ist ein drittes Projekt enthalten: der Bau eines 145 Meter langen Rad- und Fußwegs zwischen Hahnmühlen-Abzweigung und Ortseingang Cölln.

Vier Linien werden durch Ruftaxi ersetzt

Im genannten Zeitraum können die Haltestellen „Bayerfeld Haus Preis“ und „Cölln Bahnhof“ von Bussen nicht angefahren werden. Diese werden von Rockenhausen kommend umgeleitet über Bayerfeld (am Bürgermeisteramt wird gewendet), Dielkirchen, St. Alban, Schmalfelderhof und Cölln (nochmals Wende), anschließend geht es weiter nach Alsenz. In Gegenrichtung erfolgt die Umleitung entsprechend umgekehrt, so die Kreisbehörde.

Die Linienfahrt 908/110 (startet an Schultagen um 6.57 Uhr in Oberndorf, endet planmäßig in Rockenhausen) fährt bis Winnweiler, da der Zuganschluss in Rockenhausen nicht sichergestellt werden kann. Vier Linien (908/105, 908/001, 908/127, 908/104) werden durch ein Ruftaxiangebot ersetzt. Bestellungen können bis spätestens zwei Stunden vor fahrplanmäßiger Abfahrt bei Taxi Hein unter Telefon 06361 8228 vorgenommen werden.

Für etwaige Verspätungen bittet der Kreis um Verständnis, die betroffenen Schulen seien informiert. Der für die Dauer der Maßnahme gültige Fahrplan findet sich auf der Webseite unter www.donnersberg.de. Rückfragen an Georg Kranzdorf, Telefon 06352 710-192 oder per E-Mail an gkranzdorf@donnersberg.de.