Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oft kommt es nicht vor, dass sich Bürger in der Einwohnerfragestunde einer Ratssitzung zu Wort melden. Wenn, dann sind sie meistens wütend. So wie vor kurzem in Albisheim.

In der jüngsten Sitzung des Albisheimer Gemeinderats herrschte dicke Luft in der Einwohnerfragestunde. Der Zorn der Bürger richtete sich allerdings nicht gegen den Gemeinderat oder den Bürgermeister,